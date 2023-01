Bonfrisco | “Ferrieri Caputi non credibile Passata la novità nessuno le perdonerà nulla”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’arbitroha diretto Napoli-Cremonese di Coppa Italia. Alla direttrice di gara sono state rivolte numerose critiche. Nel corso della trasmissione sportiva “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo, l’ex arbitro Angeloha espresso la sua opinione sull’arbitraggio didurante la partita tra Napoli e la squadra avversaria. Secondo, l’eliminazione del Napoli non è stata causata dall’arbitraggio, ma dalla mancanza di convinzione da parte della squadra. L’ex arbitro ha criticato il lavoro di, sostenendo che non era “sul pezzo” e che è stata poco uniforme nella gestione e sanzione dei falli. Questo, secondo, ha causato una perdita immediata di credibilità nei ...

