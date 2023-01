Bologna-Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I felsinei vogliono mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona salvezza, menyre i grigiorossi cercano la prima vittoria per risalire la china.si giocherà lunedì 23 gennaio alle ore 18.30 presso lo stadio Dall’Ara.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I

DAZN

...30 Cuneo - Vallefoglia 2 - 3 VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Emma Villas - Milano 0 - 3 15:30 Trentino - Piacenza 1 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:30 Verona -2 - 0 20:45- ...Per l'uzbeko c'e la fila: Torino in pole,, Spezia e due club esteri. Ma tutti lo chiedono in prestito, non garantendo l'obbligo. Per Vina c'è da valutare la richiesta del Betis ... Diretta Bologna-Cremonese: probabili formazioni, dove vederla in tv e live streaming Bologna-Cremonese si giocherà lunedì 23 gennaio alle ore 18.30 presso lo stadio Dall’Ara. I felsinei stazionano al dodicesimo posto con 22 punti e un margine di ben 12 lunghezze sulla zona ...[themoneytizer id=”99064-6] Il Tempo | Lazio, Ciro si ferma ancora Un’altra lesione al flessore della coscia destra che l’aveva tormentato già in nazionale: Ciro si ferma di nuovo ma solo 15-20 giorn ...