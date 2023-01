Bollettino medico Caligara | infortunio meno grave del previsto

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’dell’occorso ieri al centrocampista Fabrizioin occasione dello scontro di gioco con Diakite nel corso del match con la Ternana. Il calciatore stamane si è sottoposto a TAC al collo del piede sinistro che ha evidenziato una forte contusione, scongiurando così l’ipotesi di una frattura.sarà monitorato quotidianamente dallo staffe fisioterapico dell’Ascoli per una valutazione sui tempi di ripresa. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

