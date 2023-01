Bollette | il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare di Dolomiti Energia contro le contestazioni Antitrust

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildiha accolto in maniera favorevolediin merito al rinnovo delle condizioni economiche alla scadenza contedall’. I giudici amministrativi a fine dicembre avevano accolto anche la richiesta di Iren di escludere i contratti in scadenza dal blocco. “Si riconosce che, in materia di rinnovi a scadenza, ha agito in maniera legittima e corretta – si legge in una nota della società -. La società ha sempre avuto come obiettivo primario la tutela del cliente: i rinnovi permetteranno infatti un tempestivo allineamento alle fluttuazioni di mercato e consentiranno – in caso di discesa dei prezzi – di trasferire puntualmente questo calo sulle ...