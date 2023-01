Black List Consob | l' aggiornamento di gennaio 2023

Leggi su soldionline

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ...69 0,34 0,72 ePrice - 5,84 - 5,80 - 5,78 Fidia - 7,21 - 8,67 - 8,79 Gequity - 3,11 - 3,02 - 3,18 IT ...04 - 556,15 - 546,80 Softlab (ex Acotel) - 1,94 - 2,23 - 2,10 Tessellis (ex Tiscali) - 110,23 - 105,...