Björklund Amb Svezia | Il focus della Presidenza Ue della Svezia sarà supporto a Ucraina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma 18 Gennaio 2023 "La cosa più importante per l'Ue in questo momento è ilall', che è anche ilprincipaleUe" Così Jan Arne, ...

Roma 18 Gennaio 2023 "La cosa più importante per l'Ue in questo momento è il supporto all'Ucraina, che è anche il focus principale della Presidenza Ue della Svezia" Così Jan Arne, Ambasciatore di Svezia in Italia, a margine dell'evento "Un'Europa più verde, più sicura e più libera" presso il Tempio di Adriano a Roma.