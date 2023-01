Bimbo ingerisce un tappo e muore soffocato

BrindisiReport

FASANO -un tappo e muore soffocato. La tragedia si è consumata in una abitazione , il piccolo di un anno e mezzo , secondo una prima ricostruzione , era sul fasciatoio quando ha afferrato un ...Un bambino di un anno e mezzo è morto a Fasano (Brindisi) a causa di un soffocamento dopo aver ingerito un oggetto di piccole dimensioni. Inutile ogni tentativo di soccorso dei sanitari del 118 giunti ... Bimbo ingerisce un piccolo tappo: muore in casa soffocato Tragedia a Fasano, nel Brindisino. Un bimbo di un anno e mezzo è morto soffocato dopo aver ingerito un piccolo oggetto, con ogni probabilità un tappo, mentre era in casa. Soccorso immediatamente dai f ...Tragedia a Fasano, dove un bimbo di un anno e mezzo è morto per soffocamento dopo aver ingerito un piccolo oggetto mentre era in casa. Soccorso immediatamente dai familiari, il bimbo ...