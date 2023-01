Biglietti Salernitana-Napoli | prevendita libera solo per residenti a Salerno

US Salernitana 1919

Il 2 ottobre 2022 è arrivata la designazione per Sassuolo -e nello stesso mese per due ... È possibile acquistare iper assistere alla partita Napoli - Cremonese dagli spalti ...I 32 milavenduti sulla scia della goleada contro la Juventus sono un messaggio molto ...di stressare troppo la sua squadra alla vigilia del derby di sabato all'Arechi contro laLa prevendita online è disponibile soltanto per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana sottoscritte entro il 31/12/2022 ...La prevendita dei biglietti per il match tra Salernitana e Napoli è disponibile soltanto per il residenti nella provincia di Salerno ...