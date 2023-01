Biden in ginocchio | Kamala si rifiuta | la scena mai vista col presidente

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)chi? Joeci ricasca. Durante una cerimonia alla Casa Bianca in onore dei Golden State Warriors, l'80enneamericano, in segno di riverenza, si è messo su unper una foto con la squadra NBA, mentreHarris si èta di inginocchiarsi. La viceUsa ha sorriso divertita ma ha affermato: “No, questo non lo faccio!”.Harris refuses to drop to her knees in front of an entire NBA team.shouts “I'm not doing that!” Joein turn gets on his knees before the Golden State Warriors. The White House crowd awkwardly gasps. Cringe. WATCHpic.twitter.com/gEeCsip2XA — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 17, 2023 Il video è stato pubblicato su Twitter ...