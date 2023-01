Bidella pendolare viaggia ogni giorno da Napoli a Milano | Treno meno caro dell' affitto

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sveglia alle 4 per tornare a casa verso mezzanotte. Giuseppina Giuliano, 29enne napoletana, fa tutti i giorni 9 ore di, la tratta, andata e ritorno, per andare a lavorare come operatrice scolastica in un liceo milanese, l'artistico Boccioni di piazzale Arduino. Lo fa tutti i giorni, dal lunedi al venerdi, da circa 5 mesi. "Lo so che la mia sembra una follia, però facendo i conti ho valutato che economicamente mi conviene” dichiara la ragazza in un’intervista al quotidiano Il. Con il suo stipendio, di 1165 euro al mese, trovare anche solo una stanza inche costa in media 650 euro al mese, vuol dire spendere più di quanto non costi un abbonamento al(circa 400 euro).