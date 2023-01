Bidella ogni giorno pendolare da Napoli

Sky Tg24

Alle quattro si alza per andare in stazione e prendere il treno delle cinque,giorno dal lunedì al sabato, poi per rientrare prende il Frecciarossa delle 18:20. Accumulando punti con i viaggi ...mattina presto, alle 5 in punto, Giuseppina Giuliano , 29 anni , prende il treno che dalla ... Finito il turno, lasi rimette in viaggio sul treno delle 18.20 per tornare nella sua casa di ... Bidella pendolare viaggia ogni giorno da Napoli a Milano: "Treno meno caro dell'affitto" Alle quattro si alza per andare in stazione e prendere il treno delle cinque, ogni giorno dal lunedì al sabato, poi per rientrare prende il Frecciarossa delle 18:20. Accumulando punti con i viaggi che ...800 chilometri ogni giorno, sabato compreso, per andare a lavorare in un liceo milanese. È la storia di Giuseppina Giuliano, 29enne di Napoli, che facendo due conti ha capito che affittare una casa ne ...