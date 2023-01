Bidella in treno ogni giorno da Napoli a Milano e viceversa | Affitti troppo costosi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Giuseppina Giuliano abita a, a una mezz’ora dalla stazione dove tutte le mattine alle 5 prende il Frecciarossa per arrivare adove lavora come operatrice scolastica al liceo artistico Boccioni dove il suo orario di lavoro è dalle 10:30 alle 17. Entrata di ruolo a settembre, “ho provato a cercare una casa che non costasse, considerando che il mio stipendio mensile è di 1.165 euro” ha raccontato al, ma “mi sono resa conto che ormai aè più facile trovare un ago in un pagliaio”. AGiuseppina, che ha 29 anni, vive con i genitori, la nonna e i suoi cani. “Questo mi permette di non avere ulteriori spese oltre a quelle dele per questo – ha aggiunto – mi ritengo molto fortunata” e riesce anche un po’ a risparmiare. Alle quattro ...

