Biathlon | Wierer | “Ad Anterselva poligono decisivo | dovrò cercare di concentrarmi”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’ tutto pronto per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di, che andrà in scena domani adcon la sprint femminile e proseguirà con pursuit e staffette nei giorni seguenti. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della pausa per lo svolgimento dei Mondiali di Oberhof 2023 in programma dall’8 al 19 febbraio. Gli convocati per questo evento sono Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea, Rebecca Passler, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Daniele Fauner. C’è grande attesa per Dorothea, che spera di ritrovare solidità al tiro: “dial, perché si sa che è la parte più decisiva. Riesco ancora ad andare a podio ...

