Biathlon | Lisa Vittozzi | “Arrivo ad Anterselva nelle condizioni ideali” Dorothea Wierer | “Devo concentrarmi al poligono”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tutto pronto per l’attesissima tappa della Coppa del Mondo diin terra italiana: da domani si gareggia in quel di, con la squadra azzurra al femminile che va a caccia del podio visti i gran risultati nel recente passato. Il programma prevede per le donne una sprint domani, l’inseguimento sabato e la staffetta domenica. Ovviamente occhi puntati su, vincitrice dell’individuale settimana scorsa a Ruhpolding. Queste le sue parole ai microfoni FISI: “La tappa italiana, vuol dire sempre molto per noi. Cisulla scorta dei tanti podi collezionati in questa stagione, tra gare individuali e staffette., le esperienze del passato degli ultimi due anni e gli errori, mi son ...

NEVEITALIA.IT

La biatleta azzurraVittozzi , alla vigilia della tappa italiana della Coppa 2022/2023 di Anterselva, ha raccontato le proprie sensazioni all'AGI considerando i cinque podi ottenuti in stagione: ' Sono ripartita da ...Il calendario della Coppa del mondo dipropone il sesto appuntamento stagionale nella ... La squadra azzurra schiera cinque atlete in campo femminile (Samuel Comola,Vittozzi, Hannah ... Biathlon, i nostri top e flop: Lisa Vittozzi è la MVP della tappa di Ruhpolding Tutto pronto per l’attesissima tappa della Coppa del Mondo di biathlon in terra italiana: da domani si gareggia in quel di Anterselva, con la squadra azzurra al femminile che va a caccia del podio vis ...Biathlon, le dichiarazioni dell'azzurra Lisa Vittozzi: "Ho trovato nuovi stimoli, arrivano ad Anterselva in condizioni ideali" ...