Biathlon ad Anterselva | Wierer e Vittozzi | ' Siamo pronte' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

FondoItalia.it

Da domani a domenica la tappa italiana della Coppa del mondo di, teatrodove Wierer e Vittozzi puntano in ...E' tutto pronto per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di, che andrà in scena domani adcon la sprint femminile e proseguirà con pursuit e staffette nei giorni seguenti. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima della pausa per lo ... Biathlon - Anterselva si prepara per la Coppa del Mondo ... Giovedì 19 gennaio (ore 14.30) andrà in scena la sprint femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon. Inizia l’intenso fine settimana in terra italiana, l’ultimo ...E’ tutto pronto per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon, che andrà in scena domani ad Anterselva con la sprint femminile e proseguirà con pursuit e staffette nei giorni seguenti ...