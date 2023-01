Bianca Atzei è diventata mamma | nato il piccolo Noa Alexander

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ÈNoa, il primo figlio di. La notizia arriva direttamente dai social dove è stata pubblicata la foto della neoe del neo papà, l’inviato delle Iene Stefano Corti, con ilappena. La cantante stava aspettando con ansia questa data, quella del parto. La sua attesa per l’arrivo del suoera tanta e condivisa anche sui social, con foto che la ritraggono con il pancione. Il desiderio di abbracciare il suoe l’attesa Noaè un figlio desideratissimo dache aveva sottolineato: “Sento una felicità immensa e questo mi dà un’energia incredibile”. Una gioia che arriva dopo un aborto spontaneo che le aveva provocato un dolore immenso. Non ...

Fanpage.it

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondoè diventata mamma, "finalmente", ha aggiunto lei stessa insieme a Stefano Corti nel post condiviso che la coppia ha pubblicato su Instagram. Noa Alexander , bambino atteso e ...e Stefano Corti sono diventati genitori stamattina. Ad annunciare la nascita del primo figlio è stato il padre, condividendo un dolcissimo scatto su Instagram e accompagnandolo con questa ... Bianca Atzei è diventata mamma, è nato il piccolo Noa Alexander: Finalmente Bianca Atzei tiene gli occhi chiusi nel post in cui annuncia, felicissima, al mondo l'arrivo del piccolo Noa Alexander, la cui attesa è stata documentata passo dopo passo sui social della cantante. So ...Noa Alexander è venuto al mondo e la coppia ha pubblicato la prima foto in tre. Dall’inizio della gravidanza la cantante e l’ex inviato de Le Iene hanno aggiornato costantemente i follower con scatti ...