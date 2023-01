Bianca Atzei è diventata mamma | l’annuncio sui social

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)e Stefano Corti sono diventati genitori: arrivaviaFinalmente è arrivato il momento tanto atteso. La celebre cantantee il volto de Le Iene Show Stefano Corti sono diventati genitori, è nato il piccolo Noa Alexander (per Corti è il secondogenito dopo Gabriel nato da una relazione passata). Il piccolo è venuto alla luce il 18 gennaio 2023. Non appena la notizia è stata lanciata su Instagram, migliaia di fan e amici della coppia sono corsi a congratularsi con la cantante e il neo papà. Molti anche i vip che hanno voluto dedicare un pensiero al nuovo arrivato e che hanno speso dei dolci messaggi nei confronti die Stefano, che si sono fidanzati circa tre anni fa. Da Elena Santarelli a Costanza Caracciolo, passando per ...