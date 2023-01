Bettini | ' Scissione del Pd? I sondaggi ci danno al 14% | ci mancherebbe altro'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il Pd va verso un rafforzamento o verso la? 'Penso che per `mischiare´ i nostri iscritti, dobbiamo permettere loro di decidere su alcuni temi, su quesiti posti dal gruppo dirigente. In ...

Il Sannio Quotidiano

Il Pd va verso un rafforzamento o verso la'Penso che per `mischiare´ i nostri iscritti, dobbiamo permettere loro di decidere su ... Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, durante ...Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, durante una diretta con il deputato Pd Roberto ... non auspico alcuna. La vedrei come un avvitamento di un partito che oggi è in difficoltà. ... Pd: Bettini, ‘scissione Siamo al 14%, mancherebbe ci spaccassimo’ Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, durante una diretta con il deputato Pd Roberto Morassut sui temi del libro `A sinistra. Da capo´ parla del congresso del Partito democratico ...Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Penso che per ‘mischiare’ i nostri iscritti, dobbiamo permettere loro di decidere su alcuni temi, su quesiti posti dal gruppo dirigente. In questo modo si destrutturano le ...