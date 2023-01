Bergonzi | “C’è un rigore netto per il Napoli con la Cremonese Ferrieri Caputi bocciata”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Moviola, Mauroboccia l’arbitro: “Manca unalsu Gaetano. Sernicola andava espulso prima“.con una grave insufficienza l’arbitro, ma anche il Var Marini che non collabora con il direttore di gara e non interviene quando serve. Ci sono episodi clamorosi che hanno sfavorito ilcontro la. Spalletti nel commento a Mediaset, non ha voluto parlare di arbitri ma è chiaro che la direzione di gara della signoraè stata tutt’altro che buona. Troppo spesso non ha tirato fuori i cartellini gialli, altre volte ha inventato falli inesistenti o non ha ...