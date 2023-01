Bergamo | primo trapianto da vivente su un bambino di 5 anni | il padre gli dona il polmone

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Per la prima volta in Italia, i chirurghi dell’ospedale Papa GiovXXIII dihanno sottoposto undi 5a undatore. Are circa la metà del suodestro è stato il, che già aveva dato al piccolo, affetto da una grave patologia del sangue, il proprio midollo. “Si tratta di un caso molto raro, con pochissimi precedenti in Europa”, hanno dichiarato dall’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) bergamasca. Il bimbo è affetto fin dalla nascita da talassemia, che lo aveva già costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico presso un altro ospedale italiano per ricevere il midolloto dal. Il...