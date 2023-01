Bergamo piange Piera Chiodi | l’angelo “dei bimbi sieropositivi” è morta in Kenya

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)perde una delle sue figure più esemplari: èper un malore, 80 anni, definita un “angelo della solidarietà italiana in”. Nel Paese africano, la donna bergamasca dirigeva da sola un orfanotrofio con oltre 130 bambini in gran partenel villaggio di Mambrui, a nord della cittadina costiera di Malindi., conosciuta da tutti come “Mama”, era molto nota nel Paese africano, avendo fondato l’orfanotrofio “Asante sana” che significa tradotto in lingua swahili “Grazie tanto”, nel 2007 insieme al marito Roberto, scomparso alcuni anni fa. Mammaha creato due dormitori per bambini con Hiv, un asilo e una scuola primaria con otto classi, impiegando 13 insegnanti e personale scolastico, ...

L'Eco di Bergamo

