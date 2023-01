Bergamo | papà dona il polmone al figlio affetto da talassemia | è il primo trapianto del genere da vivente in Italia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) All’ospedale Giovanni XXIII diè stato eseguito ildidatorein. Il ricevente è un piccolo paziente di 5 anni, che ha ricevuto il lobo polmonare dal. Il bambino èdao anemia mediterranea, e in passato si è reso necessario undi midollo per stabilizzare le sue condizioni. Anche in quell’occasione è stato il padre a farsi avanti cometore. In seguito a quell’operazione però il bambino ha sviluppato una malattia dacontro l’ospite – una crisi di rigetto in base alla quale le cellule trapiantate attaccano gli organi del ricevente – che aveva causato un danno estremamente ...