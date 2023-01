Bergamo | padre dona polmone al figlio | primo trapianto da vivente in Italia al Papa Giovanni XXIII

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Per la prima volta inè stato eseguito undida: un intervento molto raro, mai effettuato nel nostro Paese e con pochissimi precedenti in Europa, con cui il team sanitario dell’ospedalediha salvato la vita a un bambino di cinque anni. Affetto da una rara patologia del sangue – la talassemia o anemia mediterranea – il bambino ha ricevuto una parte deldel. Ora entrambi sono in prognosi riservata ma l’intervento, dicono i medici, è perfettamente riuscito. Salvato ancora una volta dal papà. Sì perché ildel bambino operato aaveva giàto a suoil midollo, ...