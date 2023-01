Bergamo e Brescia 2023 | una card speciale per visitare musei e attrazioni culturali

Giornale di Brescia

Cosi' il sindaco diGiorgio Gori, parlando a Napoli, a margine del passaggio del testimone da Procida 2022 a2023. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il ...sono due citta' manifatturiere, operose e sicuramente sara' l'occasione per scoprire la bellezza di queste terre. Siamo emozionati e convinti che sara' un successo'. Cosi' il sindaco ... Abbonamento Musei Lombardia, un'edizione speciale per Brescia e Bergamo (LaPresse) - "La cultura viatico è un viatico importante per il rilancio e la ripartenza dei territori". Lo ha detto il ministro della ...Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, a Napoli, a margine della iniziativa svoltasi al Teatrino di Corte di Palazzo Reale durante la quale Procida Capitale 2022 ha passato il testimone a Bergamo e ...