Benzina | Meloni si ricordi queste sue parole

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La premier Giorgiaha più volte ribadito un concetto fondamentale della cultura liberale: “La ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori, quello che compete allo Stato è creare le condizioni perchéaziende possano operare nel migliore dei modi, perché possano crescere e possano fare, senza avere paura di trovare uno Stato che le combatte piuttosto che aiutarle e accompagnarle.” Il decreto sullaEbbene, questo importante enunciato, a cui si spera vengano messe gambe ben solide per portare lontano l’economia del Paese, cosa ci azzecca con il cosiddetto decreto? Un decreto che sembra voler mettere una toppa di pura demagogia al pasticciaccio brutto della reintroduzione delle assai poco amate accise. In particolare, nel pomposo titolo dello stesso decreto, colpisce il riferimento ...

Il Riformista

... dal governo scaricabarile' Come richiedere il bonusda 200 euro, a chi spetta e cosa devono fare i lavoratori dipendenti e le partite iva Il dietrofront dellasul prezzo delle accise ......nientemeno che Giorgia(Ilenia Pastorelli con parrucca e tailleur d'ordinanza), pronta ad arringare la folla: 'È l'ora del buongiorno irrevocabile. Mo' nun pensate che co' sto caroso' ... Caro benzina e stabilimenti balneari, la luna di miele tra Meloni e gli italiani è già in crisi Contro il caro benzina il Governo avrebbe allo studio un'app pubblica per favorire la scelta dei prezzi per tutti gli automobilisti."Non possiamo nasconderlo, dall'insediamento del Governo Meloni, abbiamo riscontrato positività ed ottimismo da parte delle aziende ...