Benevento | il maltempo non frena i ladri | tentato il colpo in un grande punto vendita

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un furto con scasso presso undidi via dei Mulini non è andato a buon fine nel corso della notte. Sebbene ignoti malviventi abbiano forzato uno degli accessi alla struttura di, qualcosa ha disturbato la banda che ha desistito dal portare a termine il. A quanto sembra si tratterebbe di una banda di cinque individui tutti con il volto travisato per rendere impossibile l’identificazione. Sul posto sono intervenuti la Volante della Questura die la Polizia Scientifica della Polizia di Stato per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

. Sono i fiumi ora a preoccupare nel Sannio a causa dell'ondata diche ha provocato disagi dalla tarda mattinata di martedì e che continua a causare danni in numerose zone sia in .... Non accenna a diminuire la piena dei fiumi calore e sabato a. Dopo le impressionanti piogge di ieri il livello dei fiumi che attraversanoè arrivato al massimo e l'acqua ha rotto gli argini in vari pinti. Il Calore ha rotto gli argini a ... Maltempo: a Benevento disagi e danni - Campania Ieri in Campania 200 interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo; a Napoli il vento ha abbattuto alberi e un ponteggio, segnalazioni da tutta la città ...Fermo per scelta nelle prime due settimane di mercato, il Benevento è pronto ora a rompere gli indugi. Messo spalle al muro dal proprio allenatore – che senza usare parole di prammatica ha invocato ri ...