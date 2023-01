Benedetto XVI | Tribunale della Baviera sospende causa su Papa emerito

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) IlRegionale di Traunstein, in, ha provvisoriamente sospeso il procedimento civile in cui aveva citato in giudizio ilXVI, recentemente scomparso, per una querela intentata da un uomo che aveva subito abusi da parte di un sacerdote che sarebbe stato coperto dall’ex Pontefice, all’epoca arcivescovo di Monaco. Lo studio legale che ha difesoXVI, morto a 95 anni il 31 dicembre – riferiscono i media tedeschi -, ha chiesto la sospensione del procedimento fino a che non si determini un successore legale, secondo quanto ha confermato ieri un portavoce del. Proseguono intanto il loro corso i processi contro gli altri vertici ecclesiastici imputati. Il procedimento è scattato dopo la denuncia di un uomo bavarese che ...

Il Foglio

Il Tribunale Regionale di Traunstein, in Baviera, ha provvisoriamente sospeso il procedimento civile in cui aveva citato in giudizio il Papa emerito, recentemente scomparso, per una querela intentata da un uomo che aveva subito abusi da parte di un sacerdote che sarebbe stato coperto dall'ex Pontefice, all'epoca arcivescovo di Monaco.Ecco quanto mons. Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, e per molti anni segretario personale del Papa emerito, racconta nel suo libro (scritto con Saverio Gaeta) intitolato " Nient'altro che la verità ", nel paragrafo " La pacificazione interrotta ": "Il 16 luglio 2021scoprì, ... La modernità vuole una cultura indipendente dalla verità. Un inedito di Benedetto XVI La sospensione è stata chiusa dallo studio legale di Papa Benedetto XVI fino a quando non sarà determinato un successore legale ...Il Tribunale Regionale di Traunstein, in Baviera, ha provvisoriamente sospeso il procedimento civile in cui aveva citato in giudizio il Papa emerito Benedetto XVI, recentemente scomparso, per una quer ...