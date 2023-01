Bella Ramsay sui suoi disturbi alimentari | “C’è sempre una luce alla fine del tunnel”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha parlato deie ha sottolineato quanto esistaunadel. L’attrice ha anche parlato di Una strega imbranata e del motivo per cui ha abbandonato lo show. La giovane attrice è salitaribalta nel 2016, quando aveva solo 13 anni, nel ruolo di Lyanna Mormont ne Il Trono di Spade. Un anno più tardi, sarebbe stata scritturata nel ruolo principale di Mildred Hubble nell’adattamento di CBBC di Una strega imbranata.Ramsey ha partecipato allo show per tre stagioni e poi lo ha abbandonato quando è stata sostituita da Lydia Page. Adesso, l’attrice sta recitando in The Last of Us. In una nuova intervista rilasciata a Elle, ...

Una storia, quella di The Last of Us , che vede i due protagonisti Joel ( Pedro Pascal ) ed Ellie () alle prese con un viaggio attraverso quello che resta degli Stati Uniti dopo il ...Scritto da Jonas Mäki 28 Dicembre 2022 alle 10:27 Mancano solo due settimane prima di poter finalmente goderci lo show della HBO The Last of Us, con Pedro Pascal enei panni di Joel ed ... Bella Ramsey: 10 cose che non sai sull'attrice The Last of Us è già stato eletto miglior programma televisivo di sempre. C’è voluto un solo episodio per far eleggere The Last of Us il miglior show televisivo mai realizzato. La nuova serie post-apo ...Gabriel Luna ha pubblicato un nuovo video dal set di The Last of Us, girato durante le riprese del primo episodio ...