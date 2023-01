leggo.it

E gli hater la attaccano: che squallore Le Iene,Rodriguez si prepara alla diretta: il look sorprende i fanRodriguez, una frase scatena il putiferio: 'Chi non è di gradevole aspetto...'. ...... Oriana si è mostrata molto delusa e amareggiata per ciò che è successo con l'ex diRodriguez ... L'opinionista, infatti, non crede minimamente al fatto che Marzoli sia cosìper amore e ... Belen distrutta dopo il pilates: «Oggi massacrata, domani sono sicura che non camminerò» Belen Rodriguez non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport. Alla showgirl piace moltissimo prendersi cura del proprio corpo e proprio per questo motivo pratica anche ...