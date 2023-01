Bayern Monaco | tutto fatto per l’arrivo di Sommer | c’è l’accordo con il Gladbach

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In seguito al grave infortunio di Manuel Neuer, ilsi è lanciato alla caccia di un nuovo portiere e, dopo una lunga trattativa, ha raggiunto un accordo con il Borussia Mönchenper Yan. Stando a quanto riferito dal quotidiano ‘Bild’ e da Sky è praticamente fatta per il trasferimento in Baviera dell’estremo difensore svizzero che, una volta superate le visite mediche, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025. L’operazione andrà in porto per una cifra intorno agli 8 milioni di euro edovrebbe arrivare agià in serata. A questo punto, dunque, il tecnico Julian Nagelsmann potrà contare su un nuovo esperto portiere, che andrà ad affiancare il veterano Sven Ulreich; Alexander Nubel, invece, resterà in prestito alalmeno ...

