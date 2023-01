Bayern Monaco | ecco Sommer | arriva il portiere dal Gladbach

Ilha raggiunto un accordo con il Borussia Mönchengladbach per l'acquisto del portiere svizzero Yann Sommer. Bild e Sky Deutschland riferiscono che l'estremo difensore, 34 anni, debba solo ...In seguito al grave infortunio di Manuel Neuer, ilsi è lanciato alla caccia di un nuovo portiere e, dopo una lunga trattativa, ha raggiunto un accordo con il Borussia Mönchengladbach per Yan Sommer . Stando a quanto riferito dal ...Jan Sommer, portiere del Borussia Mönchengladbach, qui il 28 dicembre 2022 in allenamento al Borussia-Park. Copyright: IMAGO / fohlenfoto Al Bayern Monaco ...In seguito al grave infortunio di Manuel Neuer, il Bayern Monaco si è lanciato alla caccia di un nuovo portiere e, dopo una lunga trattativa, ha raggiunto un accordo con il Borussia Mönchengladbach pe ...