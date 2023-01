Bayern Monaco | è fatta per il sostituto di Neuer | dalla Bundesliga!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La stagione di Manuelè terminata lo scorso 10 dicembre in concomitanza con un incidente sugli sci dove il portiere dele della nazionale tedesca si è rotto una gamba e dovrà quindi rinunciare al resto della stagione. Pare inoltre che questo infortunio sia molto più grave del previsto e si dice addirittura che la carriera del tedesco possa essere messa a repentaglio. Per non rimanere scoperti in un ruolo così importante la dirigenza delsi è tutelata con l’acquisto di un altro portiere di assoluto valore come Yann Sommer che lascerà quindi il Borussia monchengladbach. SommerSommer-, i dettagli dell’operazione Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, i campioni di Germania ...

Calciomercato.com

La punta inglese piace lae al Real Madrid e sarebbe valutato circa 80 milioni di euro. La Juventus potrebbe quindi valutare la cessione di Vlahovic nel Calciomercato estivo. Il ...Ma la sua carriera proseguirà in BundesligaSommer resta in Germania, ma lascia il Borussia Moenchengladbach per trasferirsi alcol quale già da tempo - come svelatovi da CM. IT - aveva ... UFFICIALE: Ibrahimovic firma per il Bayern Monaco | Mercato Dovunque è andato il catalano ha portato a casa successi. Ha iniziato con il Barcellona per poi continuare con il Bayern Monaco. E adesso il suo cammino sta continuando con il Manchester City, anche ...Il passaggio del portiere Yann Sommer dal Borussia Mönchengladbach al Bayern Monaco è praticamente ufficiale: 8 milioni ...