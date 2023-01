Bastianelli | “Il ciclismo femminile è in forte ascesa | obiettivo Classiche e supporto al team”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Questa sarà l’ultima stagione in gruppo per lei che è una vera e propria icona dela livello italiano e non solo. Marta– attualmente alla UAEADQ – il prossimo mese di luglio scenderà dalla bicicletta dopo una carriera cominciata nel lontano 2006; l’anno dopo L'articolo proviene da Blog

malpensa24.it

: MARTA, grossetana da 7 anni, già medaglia d'oro ai mondiali su strada di Stoccarda (2007) e agli europei di Glasgow (2018), argento ai mondiali di Verona (2004) e agli europei ......vicario Massimo Romanelli) e quella provinciale di Ancona presieduta da Federico. Nella ... Filippo Cocci (Villa Sant'Antonio - Cicli Cocci) e Giorgio Bramini Goretti (Gubbio... Marta Bastianelli: "Voglio far bene le classiche e aiutare le giovani ... Marta Bastianelli si appresta a vivere il diciottesimo anno nell’élite del ciclismo. Approdata nella massima categoria nel 2006 e vincitrice del titolo mondiale a Stoccarda la stagione seguente, l’atl ...(wn24)-Roseto – Una bella giornate per la città di Roseto e per l’intero territorio. La cerimonia di premiazione per gli sportivi rosetani che si sono distinti nelle discipline praticate nell’anno 202 ...