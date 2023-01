Basket | Eurocup 2022 2023 | sconfitta in rimonta sia per Brescia che per Trento

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La cronaca e il tabellino di Prometey Slobozhanske-Germani79-72 e di Dolomiti Energia-London Lions 70-84 match dell’undicesima giornata di. Doppiaper le squadre portacolori italiane, entrambe partite bene, ma che poi, col passare dei minuti, sono stati sopraffatti dalla compangine avversaria. RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO Prometey Slobozhanske-Germani– La cronaca – La partita inizia nel migliore dei modi per, che riesce a chiudere i primi 10 minuti in vantaggio di 4 lunghezze, sul 15-19. Non male anche la seconda frazione, con le due compagini che si equivalgono, mettendo dentro 16 punti a testa. Si va negli spogliatoi sul 31-35. Molto meglio i padroni di casa al rientro ...

Giornale di Brescia

La Germani scende in campo alle 18 contro il Prometey per il secondo match di ritorno di. La Pallacanestro Brescia ha un record di 5 vittorie e 5 sconfitte, e affronta a Riga la talentuosa squadra ucraina, che però ha battuto all'andata. Brescia deve recuperare fiducia dopo il ...La Germani scende in campo alle 18 contro il Prometey per il secondo match di ritorno di. La Pallacanestro Brescia ha un record di 5 vittorie e 5 sconfitte, e affronta a Riga la talentuosa squadra ucraina, che però ha battuto all'andata. Brescia deve recuperare fiducia dopo il ... La Germani cade anche in Europa. Vince il Prometey 79-72 La Dolomiti Energia Trento si arrende 70-84 ai London Lions nel Round 11 di Eurocup, subendo così la nona sconfitta stagionale nella competizone. Non sono bastati i 13 punti e 9 rimbalzi di Atkins, i ...Si è appena conclusa al PalaTrento la sfida tra i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino e i London Lions, match valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup. Una sfida fondamentale nella ...