Basket | Eurocup 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via martedì 11 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci, si contenderanno il trofeo che lo scorso anno è stato vinto dalla Virtus Bologna. Di seguito, quindi, tutti ie ledella nuova edizione di, dai gironi fino alla finale. REGOLAMENTOGIRONIGRUPPO A Mincidelice JL Bourg en Bresse 8V-3P Joventut Badalona 7V- ...

Giornale di Brescia

La Germani scende in campo alle 18 contro il Prometey per il secondo match di ritorno di. La Pallacanestro Brescia ha un record di 5 vittorie e 5 sconfitte, e affronta a Riga la talentuosa squadra ucraina, che però ha battuto all'andata. Brescia deve recuperare fiducia dopo il ...La Germani scende in campo alle 18 contro il Prometey per il secondo match di ritorno di. La Pallacanestro Brescia ha un record di 5 vittorie e 5 sconfitte, e affronta a Riga la talentuosa squadra ucraina, che però ha battuto all'andata. Brescia deve recuperare fiducia dopo il ... La Germani cade anche in Europa. Vince il Prometey 79-72 La cronaca e il tabellino di Prometey Slobozhanske-Germani Brescia 79-72 e di Dolomiti Energia Trento-London Lions 70-84 match dell'undicesima giornata di Eurocup 2022/2023.Si è appena conclusa al PalaTrento la sfida tra i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino e i London Lions, match valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup. Una sfida fondamentale nella ...