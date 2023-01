Banega da il benvenuto a Cristiano Ronaldo in Arabia | «Il campionato sta crescendo»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le parole dell’ex Siviglia sull’arrivo diinSaudita: «il suo arrivo sarà molto positivo. Sarà il» Ever, ex del Siviglia e attualmente all’Al-Shabab, ha parlato dell’arrivo dinelsaudita. Di seguito le sue parole. «Sappiamo chi è. Il nostrostae il suo arrivo sarà molto positivo, non solo per il calcio. Sarà il, spero che si diverta» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alfredo Pedullà

