Bambino di un anno ingerisce un tappo in casa e muore soffocato Ad accudire il piccolo c' erano il papà e la nonna la mamma era al lavoro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Undi une mezzo è mortoper avere ingerito unoggetto, probabilmente un. La tragedia è successa a Fasano , in provincia di Brindisi , dove ilè morto in ...

Virgilio Notizie

Undi 1e mezzo è morto soffocato questo pomeriggio nella sua abitazione a Fasano, in provincia di Brindisi, dopo aver ingerito un piccolo oggetto di plastica. Inutili i tentativi del padre ...Tragedia nella tarda mattinata di oggi mercoledì 18 gennaio a Fasano: undi poco più di unè deceduto per soffocamento dopo aver ingerito involontariamente un piccolo tappo. Secondo quanto si apprende il bimbo avrebbe ingerito l'oggetto in un momento di ... Fasano, bimbo di un anno ingerisce un tappo e muore soffocato: tragedia a Fasano Un medico dell'Inps di Siena, ormai in pensione, avrebbe palpeggiato più donne durante le visite mediche propedeutiche all'ottenimento di pensione o assegni ...Ingoia un oggetto e muore soffocato. Tragedia a Fasano dove un bimbo di un anno e mezzo è morto nell'abitazione dei nonni ...