Ballardini Vince | Il Genoa ai Quarti | Sfida la Roma

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La Cremoneseil Napoli e trionfa ai rigori! Nel tempio del Maradona, la Cremonese ha affrontato una delle più grandi sfide della sua storia. Alla capolista della Serie A è toccato il compito di affrontare una squadra che non si è mai arresa, nonostante l’uomo in meno (espulso Sernicoa al 100?). Al Maradona, la Cremonese ha iniziato la partita con il piede giusto. Dopo l’iniziale vantaggio ospite di Pickel, la capolista ha reagito con una doppietta di Juan Jesus e Simeone, che ha ribaltato il risultato nel primo tempo. Tuttavia, al termine dei 90 minuti regolamentari, laera ancora in parità. A gara quasi terminata, Afena-Gyan ha trovato l’insperato pareggio, mandando le due formazioni ai supplementari. Nei supplementari, la Cremonese è stata costretta a giocare in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Sernicola al 100?. Tuttavia, ...

