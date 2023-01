Ballando con le Stelle 17 | Alessandro Egger non si accontenta del secondo posto | “Io ho affrontato tutte le sfide ”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)classificato nell’ultima edizione dicon le, nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Novella 2000. Il modello, indiscusso protagonista dello show condotto da Milly Carlucci, ha parlato del suo: Non so proprio da cosa sia dipeso il mio. Io ho ballatole puntate, hole, ho fatto tutto il percorso del programma, arrivando alla fine dello stesso con un bagaglio completo. Cimentandomi dal primo all’ultimissimo ballo.si è anche espresso sulla Carlucci: A me lei personalmente ha dato molto e mi ha ...

Libero Magazine

Dopo un 2022 che lo ha visto pubblicare il disco La musica che ci gira intorno, un tour all'insegna del sold - out ovunque, affiancare Milly Carlucci ale stelle e grande protagonista della maratona Telethon, il 2023 di Paolo Belli comincerà a teatrolo spettacolo Pur di far Commediauna tournée che toccherà tutta l Italia. Lo ...... mettendosi alle spalleestrema naturalezza Mascherano prima di circumnavigare Rojo, costretto ... Kylian si è lasciato andare ai festeggiamenti assieme agli altri giocatori noirs ,al ... Clamoroso a Ballando, la Costamagna prende il posto di Selvaggia Paolo Belli a Nocera Inferiore in ‘Pur di far commedia’. Il tour prenderà il via il 28 gennaio da Courmayeur dopo la data zero di Nocera Inferiore (25 gennaio). Dopo un 2022 che lo ha visto pubblicare ...Intervista a Paolo Belli, a pochi giorni dal debutto del suo spettacolo teatrali "Pur di far commedia", uno show che miscela musica, ma anche storie, aneddoti.