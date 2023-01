Babylon | Damien Chazelle risponde alle critiche | Sapevo che qualcuno si sarebbe arrabbiato

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha recentemente rispostomosse nei confronti dirivelando che 'sapeva benissimo che il film avrebbe fatto arrabbiare alcune persone'., il regista di, ha rispostorecentidicendo che sapeva che il suo ultimo progetto avrebbe diviso pubblico e critica in tutto il mondo. La pellicola, ambientata nel periodo in cui Hollywood passa dai film muti al sonoro, descrive gli anni '20 in tutta la loro sfrenata gloria, mostrando feste sfrenate, sesso e depravazione. Il film, in parte anche per questo motivo, non è stato acclamato dalla critica come alcuni dei film precedenti die attualmente ha una valutazione del 55% su Rotten ...