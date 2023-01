Avvio attività Campionati Sportivi Studenteschi | comunicazione alle famiglie | modello alunni senza CI | modulo richiesta certificato

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Scarica circolare del Dirigente per informare la comunità scolastica dell’dell’e la modulistica per predisporre la documentazione necessaria per la partecipazione degli studenti. Nell’ area “Circolari e documenti utili per i Dirigenti” su Orizzonte Scuola PLUS, ilda scaricare Opzioni di abbonamento Gli abbonati possono inviare suggerimenti per la realizzazione di documenti. Ogni L'articolo .