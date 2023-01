Avatar | Vin Diesel non apparirà nei sequel | La gente ha frainteso

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il produttore della saga diJon Landau ha fatto chiarezza sulla possibile presenza di Vinnei futuri. Vinsmentisce la sua partecipazione ai prossimidicitando un "fraintendimento" da parte del pubblico. Nel 2019 la star di Fast & Furious aveva pubblicato un video su Instagram (che trovate qui sotto) in cui era insieme a James Cameron sul set di, lasciando intendere di essersi aggiudicato una parte nei molteplicidel regista. A quanto pare, non è esattamente così. "Vin è un fan", ha specificato il produttore Jon Landau parlando con Empire. "Un giorno è entrato, ha visitato il set per vedere cosa stavamo facendo e lal'ha preso fuori contesto". È …

Ma, a detta del produttore di Avatar, le parole di Vin Diesel sono state analizzate fuori contesto per cui è improbabile che l'attore abbia visitato il set per prendere parte al film. La presenza di Vin Diesel nei sequel non è assolutamente confermata: parola di Jon Landeau. I fan di Avatar si stanno chiedendo se Vin Diesel effettivamente parteciperà al franchise, data l'apparizione sul set dell'attore.