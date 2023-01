Avatar | The Last Airbender | svelata la data d' uscita del live-action su Netflix?

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un noto insider sarebbe venuto a conoscenza dellad'dell'atteso adattamento seriale indell'amato anime. Secondo quanto riportato dal noto scooper My Time to Shine Hello,: Thedovrebbe fare il suo debutto suquesta estate. Ovviamente, l'informazione è al momento solo un rumor non confermato e nel palinsesto delle novità presentate daper questo 2023 la serietratta dal popolare anime di Nickelodeon non viene menzionata. Sappiamo per certo, però, che dovrebbe arrivare entro l'anno, insieme a un altro attesissimo adattamento in, quello di One Piece.: The ...

Movieplayer

...i film Marvel abbiano sbancato il botteghino (nel 2018 il primo Black Panther e Ant - Man and... a partire dall'approvazione della distribuzione e della proiezione del sequel didiretto da ...... l'Ultimo Desiderio Il mostro dei Mari Wendell and Wild Miglior film indipendente Charlotte Inu - Oh Little Nicholas MarcelShell Migliori effetti visivi in un lungometraggio animato: La ... Avatar: The Last Airbender, svelata la data d'uscita del live-action su ... Regardless of how you feel about V6s or hybrids, the Artura maintains that magical McLarenish quality of feeling like a low-flying plane while at speed."Avatar: The Way of Water" is now the sixth-biggest movie ever. Next up: topping "Avengers: Infinity War." ...