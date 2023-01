Avatar 2 avrebbe potuto avere una battaglia ambientata nello spazio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)una sequenza con una. Ad aver fatto questa rivelazione è stato Rick Jaffa, co-sceneggiatore del film diretto da James Cameron. Ormai è trascorso circa un mese dall’uscita del film in sala che, però, continua ad attirare l’attenzione del pubblico su di sé. Nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly, lo sceneggiatore si è soffermato su un aspetto curioso del titolo campione di incassi. Come riportato da Comic Book, uno dei piani originali di: La via dell’acqua prevedeva che i Na’vi combattessero i loro nemici, ma alla fine questa idea è stata completamente scartata. Lo sceneggiatore ha dichiarato: “C’era l’idea ...

BadTaste.it TV

Nei piani originali, come raccontato, il popolo Na'vidovuto combattere contro i suoi nemici nello spazio: LEGGI " James Cameron conferma che2 è un successo e farà tutti i sequel: "...... che tra le numerose informazioniconfermato una longevità media prevista di circa 35 ore , ... Inoltre, i fan potranno aspettarsi morti cruente per i loro, a giudicare dall'anticipazione ... Avatar 2 in origine avrebbe dovuto mostrare una battaglia spaziale Il produttore Jon Landau ha voluto smentire la presenza di Vin Diesel in Avatar 3. L'attore qualche anno fa aveva dichiarato di essere nel cast. Ora che gli incassi di Avatar: La Via dell’Acqua stanno ...Lo sceneggiatore di Avatar 2 Rick Jaffa ha parlato della sceneggiatura iniziale del sequel cestinata dopo diversi mesi di lavoro.