Avanza anche il Samsung Galaxy Z Fold 3 con la patch di gennaio 2023

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Due settimane fa, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza diper la serie deiNote 10. Successivamente, l’aggiornamento è stato rilasciato per iA52, A73, Note 20, S10, S21 e S22. Ora, l’upgrade viene esteso per la prima volta agli smartphone di punta del produttore asiatico, a partire dal3. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il dispositivo pieghevole è disponibile in Argentina, Bolivia, Brasile e Uruguay. L’upgrade viene fornito con la versione firmware F926BXXS2DWA3 e include ladi sicurezza diche corregge dozzine di vulnerabilità di ...

CoratoLive.it

...il due volte finalista Daniil Medvedev , che soffre solo il primo set contro l'australiano Millman. Tutto sempliceper Stefanos Tsitsipas , terza testa di serie del seeding, che ...Se Michel de Certeaul'idea del bracconaggio è perch "le pratiche quotidiane, fondate sul ... Irriducibili a un atto di consumo, le pratiche culturali possiedono un potere istituente,dal ... L’inverno demografico avanza anche a Corato: in dieci anni “persi ... La segretaria di circolo Ilaria Sorini Simoni: "Un'opera non più rimandabile per il paese e per la Piana di Lucca" ...L'altoatesino stende in nemmeno due ore di gioco l'argentino Etcheverry. Lo spagnolo fuori già al secondo turno anche per colpa di un infortunio ...