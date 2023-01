Avanti un altro oggi | 18 gennaio 2023 | non va in onda | ecco perché

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Vi siete sintonizzati per godervi un’ora di spensieratezza e risate con i concorrenti ed il Salottino diunma, al suo posto, avete trovato il Tg5. No, non avete sbagliato orario:, mercoledì 18, la puntata diunnon va in. Come mai? Il motivo sta nella necessità di Canale 5 di dover modificare il proprio palinsesto per fare spazio alla Supercoppa Italiana, prevista proprio per. La gara assegna il primo trofeo della stagione e si gioca tra Milan e Inter. Essendo il fischio d’inizio alle 20:00, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset si è dovuto adeguare, con delle opportune modifiche.che, quindi,unnon va in ...

SuperGuidaTV

Anche il preserale è andato alla rete ammiraglia Rai che con 'L'Eredità' ha conquistato 4.749.000 telespettatori e il 26,1%, mentre 'un!' su Canale 5 è stato visto da 3.638.000 ...... per me 5 grammi di libertà costituisce un passo inverso la narrazione di ciò che sono ... che ha fatto tappa, tra l', al Maschio Angioino, in un evento sold out il 18 settembre 2022. ... Avanti un altro 2023 non in onda: perché la puntata di oggi, 18 gennaio, non va in onda Il motivo Francesco Passaro ha ripreso la marcia dopo la sconfitta al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open . Il 22enne perugino dello ...Guardando avanti Pescatore aggiunge ... Il mio timore è che molte di queste tecnologie, l'8K è un altro esempio, vengano lanciate troppo presto, quando non c'è una reale domanda del pubblico». E ...