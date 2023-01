Autonomia e presidenzialismo | il governo Meloni accelera

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Da un lato l', dall'altro il. Dopo aver archiviato la legge di bilancio, sul tavolo delecco arrivare il dossier riforme per ragionare su iter e timing. Per fare il punto della situazione la presidente del Consiglio, Giorgia, convoca un vertice riunendo a Palazzo Chigi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sottosegretario Alfredo Mantovano, e i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Raffaele Fitto (Affari europei), Elisabetta Casellati (Riforme istituzionali) e Roberto Calderoli (Affari regionali). Quest'ultimo ha già elaborato, e trasmesso alla Presidenza del Consiglio a ridosso di Capodanno, la bozza recante le disposizioni per l'attuazione dell'differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Un disegno di legge di 11 articoli ...