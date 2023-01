Auto contro un albero | Giovanna muore a 21 anni nell' incidente Gravissimo il fratello 18enne | guidava lui | ferito un amico

Agenzia ANSA

... e il mezzo è andato a sbattere violentementeun albero. La 21enne è deceduta, forse per ...se i ragazzi avessero le cintura di sicurezza allacciate e le cause per cui l'airbag dell'non si è ...... e il mezzo è andato a sbattere violentementeun albero. La 21enne è deceduta dopo aver ...se i ragazzi avessero le cintura di sicurezza allacciate e le cause per cui l'airbag dell'non si è ... Auto contro albero forse per maltempo, morta giovane di 21 anni - Cronaca Una ragazza di 21 anni, Giovanna Vettoliere, è morta. Il fratello diciottenne è ricoverato in gravi condizioni e lotta contro la morte in un letto d'ospedale. Con loro, altri ...Dai primi accertamenti dei carabinieri, è emerso che la 21enne viaggiava sul sedile anteriore, lato passeggero, di una Fiat 500 condotta dal fratello di 18 anni ...