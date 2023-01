Agenzia ANSA

Gabriella, 40 giorni dopo lo schianto è morta, ed il prossimo 5 giugno inizierà il processoil proprietario dell'lasciata in divieto di sosta all'incrocio della strada, dove si è ...... e il mezzo è andato a sbattere violentementeun albero. La 21enne è deceduta, forse per ...se i ragazzi avessero le cintura di sicurezza allacciate e le cause per cui l'airbag dell'non si è ... Auto contro albero forse per maltempo, morta giovane di 21 anni - Campania Arrestato lo scorso ottobre aveva speronato diverse auto e tentato di aggredire i militari. In carcere a Torino, ha tentato di fuggire ...Polverone per il film 6 Underground del regista Michael Bay. Girato in Italia nel 2018 sul set ci sarebbero stati maltrattamenti di animali ...