Agenzia ANSA

...parla di "performance storica" In Germania e anche nel Regno Unito e in Francia - spiega il Centro Studi Promotor - ildell'anno ha beneficiato di una maggiore disponibilità di...... soprattutto, uneconomico finanziario così critico. Sono premesse decisive per affrontare ... Nel nuovo cda, non ci sono, per il momento, uomini di calcio, molte lacandidature ma verrà il ... Auto: bilancio in rosso in Europa, -4,1% nel 2022 - Piemonte Mercato auto, bilancio 2022 negativo in Europa occidentale. L’elettrica salva i numeri in Germania, ma non in Italia.L'azienda parla di "performance storica" In Germania e anche nel Regno Unito e in Francia- spiega il Centro Studi Promotor - il bilancio dell'anno ha beneficiato di una maggiore disponibilità di auto ...